Adeta bir yatırım şirketi

TRT’nin mali hesaplarında yapılan denetim, kurumun faiz gelirlerini gözler önüne serdi. Anayasa gereği yapması gereken “Tarafsız yayıncılık” yerine iktidarı destekleyici yayın politikası izlediği gerekçesiyle eleştirilen TRT’nin mevduat hesabındaki parası dudak uçuklattı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TRT’nin mali verilerindeki bazı kalemlere dikkati çekti. 2023 yılına yönelik veriler, 18,2 milyar TL’lik bandrol geliri bulunan TRT’nin döviz ve faiz gelirlerinin de devasa tutarlara ulaştığını ortaya koydu. Bakırlıoğlu, TRT’nin, yurttaştan topladığı paraların önemli bir bölümünü bono ve hisse senedi alarak değerlendirdiğini ve paradan para kazandığını belirtti.

FAİZ GELİRİ 1,2 MİLYAR TL

Sayıştay denetiminden de geçirilen TRT’nin mali tablolarına göre, kurumun 2022 yılında 3 milyar 567 milyon TL olan mevduatı 2023’te 6 milyar 265 milyon TL’ye çıktı. 2022 yılında 2 milyar 453 milyon TL kâr elde eden TRT’nin 2023 yılında 7 milyar 692 milyon TL’ye çıkan kârının önemli bir bölümünün faiz gelirlerinden kaynaklandığı belirlendi. TRT’nin 2023 yılı faiz geliri 1 milyar 215 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

AKP’NİN YAYIN ORGANI GİBİ

Faiz geliri 1,2 milyar TL olan TRT’nin, TL’deki değer kaybından kaynaklanan kârı ise 198 bin 745 TL olarak hesaplandı. Kurumun mevduat hesabındaki paranın büyüklüğü ve faiz kârına yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, şunları kaydetti: “Bandrol ücreti alınan cihazlardaki fiyat artışını düşündüğümüzde, 2024’te de TRT’nin kasasının bandrol ücretleriyle dolacağını, mevduattaki parasının katlanacağını söyleyebiliriz. Yurttaştan aldığı paralarla yılda milyarlarca lira kar eden, fazla parasını mevduatta tutan TRT’ye biz neden hala bu yüksek oranlarda bandrol ücreti ödemeye devam ediyoruz? Cumhurbaşkanı’nın elinde bandrol oranlarını arttırma ve azaltma yetkisi var. Faize de karşı olduğunu bildiğimiz Cumhurbaşkanı’nın, bu duruma müdahale ederek oranların yarı yarıya düşürmesini ya da tamamen kaldırmasını bekliyoruz.”