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Adeta cinayet girişimi: Makas atan otomobil, motosikleti biçti

Ankara'da makas atarak ilerleyen otomobil, orta şeritte ilerleyen motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Güncel
  • 24.10.2024 20:41
  • Giriş: 24.10.2024 20:41
  • Güncelleme: 24.10.2024 20:48
Kaynak: iHA
Adeta cinayet girişimi: Makas atan otomobil, motosikleti biçti
FOTOĞRAF: İHA

Ankara'da makas atarak ilerleyen otomobil, orta şeritte ilerleyen motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Şeker Fabrikası önünde meydana geldi. İddialara göre, merkez istikametten Ayaş istikametine makas atarak ilerleyen BMW marka otomobil, orta şeritte ilerleyen motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 kişi yere düşerek yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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