Adeta ‘Sürgün’ Genel Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı iken Vakıflar Genel Müdürü yapılan Sinan Aksu’nun onayı ile onlarca çalışan ve yöneticinin sürüldüğü ifade edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde ülke genelinde yıllarını kuruma vermiş bölge müdürleri ve daire başkanları da dahil olmak üzere birçok yönetici görevden alınıp sürüldü.

Kurum çalışanları, sürgün ve görevden alma kararlarının Vakıflar Genel Müdür’ü Sinan Aksu’nun talimatıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

BirGün’e konuşan ve baskıya maruz kaldıklarını belirten kurum yöneticileri, “Görevde yükselme sınavlarını baypas edilerek, kimi memurlar önce bölge müdür yardımcısı yapıldı ardından da şube müdürlüğüne geçirildi. Böylece kimi isimler sınavsız olarak şube müdürü yapıldı. Sadece son aylarda en az 42 kişi ya görevden alınarak sürüldü ya da istifaya zorlandı. Yerlerine Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan pek çok isim getirildi” dedi. Sürülen bazı isimler ise İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme kurum çalışanları ve yöneticileri haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kararlarının hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Küçükkuyu, Altınoluk, Edremit ilçelerini içine alan ve Edremit Körfez Bölgesi olarak bilinen hat üzerinde 14 bin dekar arazide yaklaşık 165 bin adet zeytin ağacı varlığına sahip. Ancak bir süre önce kurum zeytincilik faaliyetlerine sonra vererek Ayvalık Vakıf Zeytinlikler İşletme Müdürlüğü için tasfiye, yani kapatma kararı alındı. Zeytinliklerin akıbeti ise belirsiz.