Adı Brighton ile anılan Ferdi, Fenerbahçe’nin kadrosuna alındı

İsmi uzun süredir Premier Lig ekibi Brighton ile anılan ve transferinin an meselesi olduğu belirtilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin Göztepe ile yapacağı maçın kamp kadrosuna alındı.

Ferdi, geçirdiği hafif sakatlık nedeniyle takımının Lille ile oynadığı rövanş maçında forma giyememişti.

Öte yandan yaklaşık 3 hafta önce sakatlanan ve Lille eşleşmesindeki iki maçı da kaçıran tecrübeli orta saha oyuncusu Fred de kafilede yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip bugün saat 21.45'te İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak.

TRANSFER GÖRÜŞMESİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe ile Brighton arasındaki transfer görüşmelerinin sürdüğü de kaydedldi. Ferdi'nin İngiliz kulübü ile anlaşma sağladığı ve bunu Fenerbahçe yönetimine bildirdği aktarılmıştı. Birghton'ın Ferdi için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 35 milyon euro önerdiği, Fenerbahçe'nin ise 40 milyon euro talep ettiği öne sürülüyor.

FERDİ KADIOĞLU KAÇ YILDIR FENERBAHÇE'DE?

Ferdi Kadıoğlu, 2018-2019 sezonunda Hollanda'nın Nijmegen kulübünden Fenerbahçe'ye 1.4 Milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Fenerbahçe'de 6 sezondur oynayan Ferdi Kadıoğlu, geçen sezon ligde 1 gol 4 asist kaydetmişti.