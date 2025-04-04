Adı değişti ama ranta devam

Adını "Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma" olarak değiştiren MUÇEV, yeni ismiyle sahnede. Şirket, Muğla’nın Marmaris ilçesinde, özel çevre koruma bölgesi statüsündeki Karacasöğüt Koyu’nda yat limanı projesine devam ediyor. Daha önce mahkemeler tarafından iptal edilen proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında nihai kararını açıkladı.

Bakanlık duyurusunda şu ifadeleri kullandı: "ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14. Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde 10 takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır."

ARKEOLOJİK BULGULAR ORTAYA ÇIKTI

Şirket, 40 bin metrekarelik alanda, 178 bağlama kapasiteli "Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artırımı" projesi yapmak istiyor. Ancak proje alanı, orman, deniz, özel çevre koruma bölgesi, önemli doğa alanı ve doğal sit alanı içerisinde yer alıyor. Proje bedeli ise 9 milyon 130 bin TL olarak belirlendi. Karacasöğüt Koyu’nda yat yanaşma iskelesi projesi sürerken, 28 Eylül 2022’de Marmaris Kent Konseyi ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) üyeleri bölgede dalış yaparak arkeolojik buluntular tespit etti. Hazırlanan rapor, Bodrum Sualtı Müzesi ve Muğla Valiliği’ne sunuldu. 27 Ocak 2023’te Bodrum Sualtı Müzesi, koyun koruma altına alınması gerektiğini belirten bir rapor hazırlayarak Muğla Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğü’ne sundu. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bilimsel raporlara rağmen projeyi durdurmadı. Daha büyük bir skandal ise 2013 yılına ait resmi yazışmaların ortaya çıkmasıyla yaşandı. SAD uzmanlarının Marmaris Kent Konseyi’nin talebiyle yaptığı inceleme sonucu ortaya çıkan arkeolojik buluntuların, aslında 2013 yılında da yetkililerce bilindiği ancak koruma altına alınmadığı belirlendi.

Öte yandan, şirket proje dosyasında, proje kapsamında yer alan kazıklı platformun arkeolojik sit sınırları içinde kalan kısmının kapsamdan çıkarıldığını iddia etti. Ancak uzmanlar, alanın bütüncül olarak korunması gerektiğini vurguluyor.

MAHKEMELER PROJEYİ İPTAL ETMİŞTİ

MUÇEV’in 187 tekne kapasiteli "Yat Yanaşma Yeri Kapasite Artırımı" projesine, 9 Eylül 2020’de "ÇED gerekli değildir" kararı verilmişti. Ancak Muğla 3. İdare Mahkemesi bu kararı iptal etti. Temmuz 2022’de Danıştay 6. Dairesi, mahkemenin iptal kararını onaylamıştı. Bu süreçte MUÇEV, ÇED sürecini yeniden başlatarak bu kez "ÇED olumlu" kararı almıştı. Aynı dönemde, yatırımcı şirketin adı "MUÇEV Turizm Tic. A.Ş." olarak değiştirilirken, projenin adı da "Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artırımı" olarak revize edilmişti. Muğla Büyükşehir Belediyesi, ÇED kararına itiraz davası açtı. 2023 Aralık ayında Muğla 1. İdare Mahkemesi, "ÇED olumlu" kararını iptal etmişti. Son olarak, 27 Haziran 2024’te Marmaris Belediyesi, MUÇEV’in projesinin yapı ruhsatını iptal etmişti.