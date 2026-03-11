"Adı Kadın Öykü Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu

Adı Kadın Platformu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Adı Kadın Öykü Yarışması"nın ödül töreni, Ankara Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde kadının başvurduğu yarışmada, kadın gazeteci, sanatçı ve edebiyatçılardan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu en iyiler belirlendi.

En çok öykü gönderilen iller Diyarbakır, Muğla, Bursa, Mersin, Hatay ve Batman oldu.

Ödül töreninde, "Delibaş Avrat Ağacı" isimli öyküsüyle Fransa’dan yarışmaya katılan Selin Altunkaynak Vodina birincilik ödülünü aldı. İkincilik ödülü "Leyla(k)" isimli öyküsüyle Pınar Gözpınar’a, üçüncülük ödülü ise "Gördüğüm Lüzûm Üzerine" öyküsüyle Hava Kantar Yıldırım’a verildi. Eda Uysal da “Pembe Oda” adlı öyküsüyle mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde, jüri tarafından yayımlanmaya değer bulunan öykülerin bir araya getirildiği ve Romanoku Yayınları’ndan çıkan "2. Adı Kadın Öykü Seçkisi" nin lansmanı da gerçekleştirildi. Kadın hikayelerini sayfalara taşıyan bu kitap 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde raflardaki yerini aldı.