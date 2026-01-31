Adı olmayan sokakların hafızası Bandırma’da

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Antakya Sanat Kolektifi’nin fotoğraf-şiir-metin sergisi Bandırma’da açılıyor; sergi, bireysel tanıklıkları kolektif hafızaya dönüştürme çağrısı yapıyor.

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümünde, hafıza ve dayanışma vurgusunu merkeze alan bir sergi Bandırma’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Antakya Sanat Kolektifi’nin hazırladığı, küratörlüğünü yazar Adil Okay’ın üstlendiği “Öyle Bir Yere Geldik ki Hiçbir Sokağın Adı Yok” başlıklı fotoğraf-şiir-metin sergisi, bu kez Bandırma’da kapılarını açacak.

Kolektif tarafından yapılan açıklamada, serginin yalnızca bireysel bir iyileşme alanı olarak değil, kişisel tanıklıkları ortak bir hafızaya dönüştürme çabası olarak kurgulandığı vurgulanıyor. Sergi başlığını Cemal Süreyya’nın iki dizesinden ödünç alan Antakya Sanat Kolektifi, “sanat sağaltır” düşüncesiyle yola çıktıklarını ancak amaçlarının yalnızca rehabilitasyon olmadığının altını çiziyor. Metinde, deprem deneyiminin bireysel kayıtlarla sınırlı kalmaması ve kolektif bir belleğe dönüşmesi gerekliliği öne çıkarılıyor.

Sergi metninde yer verilen ifadelerde ise depremlerin yalnızca doğal bir afet olarak değil, şehirleşme politikaları ve uygulamalarla birlikte değerlendirilmesi gerektiği dile getiriliyor. Depremin felakete dönüşmesinde ihmallerin ve kamusal sorumlulukların belirleyici olduğuna işaret edilen metinde, ilk günlerde yaşanan arama-kurtarma gecikmeleri, temel ihtiyaçlara erişimdeki sorunlar ve resmi kurumların yetersizliği eleştirel bir dille anılıyor. Bu yönüyle sergi, yalnızca bir anma etkinliği olmanın ötesinde, toplumsal yüzleşme ve sorgulama çağrısı da taşıyor.

Antakya Sanat Kolektifi, farklı disiplinleri bir araya getiren karma serginin unutmaya ve unutturulmaya karşı bir tutum olarak görülmesini dilediklerini belirtiyor. Fotoğraf, şiir ve metinlerin iç içe geçtiği sergi, üçüncü yıl dönümünde deprem hafızasını canlı tutmayı ve izleyiciyi ortak bir düşünme alanına davet etmeyi amaçlıyor. Sergi 8 Şubat’a kadar Bandırma Liman AVM’ nin 2. katında ücretsiz olarak gezilebilecek.