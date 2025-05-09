Adı Real Madrid ile anılıyor: Xabi Alonso'dan sezon sonu için açıklama

İsmi bir süredir Real Madrid ile anılan Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso, sezon sonu Alman ekibinden ayrılacağını açıkladı.

43 yaşındaki İspanyol teknik direktör, Bundesliga'da hafta sonu oynanacak Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Alonso, sezon sonunda Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı ve "Bunların Bayer'deki son maçların olduğunu söylemenin vakti" dedi.

Xabi Alonso'nun, Real Madrid ile anlaşarak takımın yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

Alonso yönetimindeki Leverkusen bu sezon Bundesliga'da Bayern Münih'in ardından ikinci sırada yer alırken Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 6'ncı sırada tamamlamış, son 16'da Bayern Münih'e elenmişti.

Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen geçtiğimiz sezon ise namağlup Bundesliga şampiyonu olmuş, Almanya Kupası'nı kazanmış, UEFA Avrupa Ligi'nde ise final oynamıştı.

Futbolculuk döneminde 2009-2014 yılları arasında Real Madrid forması giyen İspanyol oyuncu, Madrid formasıyla hem LaLiga hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Teknik direktörlük kariyerine 2018'de Real Madrid'in B takımında başlayan Alonso, bir sezon sonra Real Sociedad'ın B takımına gitmiş ve orada 3 yıl çalışmıştı. Xabi Alonso Ekim 2022'de Leverkusen'in başına geçmişti.

Leverkusen'e kulüp tarihinin ilk lig şampiyonluğunu yaşatan Alonso, Mainz maçının ardından takıma veda edecek.