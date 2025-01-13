Adil bir süreç istiyoruz

Haber Merkezi

İstanbul Üsküdar’daki Kirazlıtepe Mahallesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde yaşanan mağduriyetler yurttaşları isyan ettirdi.

Kirazlıtepe’de sekiz yıldır süregelen kentsel dönüşümde mağdur edilen yurttaşlar bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan bu süreçte, ikinci etap dağıtımları yeni başlamış olup, bu sürecin dört ay süreceği bildirilmiştir. Üçüncü etap dağıtımları hakkında halen bilgi paylaşılmamıştır. Bu belirsizlik, mahallemizde yaşayan aileleri derinden etkilemektedir. Çocuklarımız için güvenli, adil ve hızlı bir süreç talep etmek için buradayız. Ayrıca, Üsküdar Belediyesi’ne bir çağrıda bulunmak istiyoruz: Şeffaf ve adil bir dağıtım süreci yürütülmesini talep ediyoruz.”