Adil bir teklif bekliyoruz

Emek Servisi

Devrimci Sağlık İş (DEV-Sağlık-İş) Sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği eylemde, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün kamu işçilerinin taleplerine göre imzalanmasını talep etti. Bakanlık önündeki açıklamaya, çeşitli illerden gelen sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı. Sendika ve üyeler adına konuşan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve DEV-Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kamu çerçeve protokolünün 6 aydır sürüncemede kaldığını söyledi.

Enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle kazançlarının eridiğini ifade eden Çerkezoğlu, hükümet yetkililerinin yıllık zam önerisini yüzde 25 olarak belirlediğini, bu teklifin adil olmadığını vurguladı.

KABUL ETMİYORUZ

Kamu işçilerini kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü görüşmelerinin aylardır devam ettiğini dile getiren Çerkezoğlu, "600 bin kamu işçisi gibi biz sağlık işçileri de ücretlerimizin yüksek enflasyon ve vergi kayıpları karşısında erimesine isyan ediyoruz, kabul etmiyoruz" dedi.

Sağlık emekçilerinin ücret ve çalışma koşullarında iyileştirilmeye gidilmesi gerektiğini dile getiren Çerkezoğlu, "Kamu işçilerinin büyük bölümü haziran ayında üçüncü vergi dilimi olan yüzde 27'ye girdi. Bir yandan enflasyon, bir yandan adaletsiz vergi sistemi belimizi büküyor. O nedenle 'gelirde adalet, vergide adalet' diyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünden hükümeti uyarıyoruz" diye konuştu.