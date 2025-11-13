Adil, kapsayıcı ve şefkatli bir dünya için

ÖZGE DOĞAR

5. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali İBB Kültür ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. 11 Kasım’da başlayan festival 23 Kasım’a kadar sürecek.

Festival Koordinatörü Gülbahar Pay ile konuştuk.

Çocuk haklarında neredeyiz?

Çocuk hakları yalnızca hukuki bir alan değil, aynı zamanda toplumsal vicdanın, adalet duygusunun ve etik sorumluluğun da turnusolü. Farklı biçimlerdeki şiddetle temas ettiğimiz bir dünyada güven duygusunu korumakta zorlanıyoruz. Bu durum, adalet sistemine ve toplumsal dayanışmaya inancımızı da zedeliyor. Türkiye’de çocuk haklarının yasal çerçevesi büyük ölçüde tanımlanmış olsa da, uygulamada ciddi güçlendirmelere ihtiyaç var. Yasal metinlerin ötesinde, çocuklarla ve tüm canlılarla kurduğumuz ilişki biçimlerini yeniden düşünmeliyiz. Çünkü çocuk hakları meselesi, aslında insanın dünyayla kurduğu etik ilişkinin bir yansıması.

Festival çok sayıda İBB kuruluşunun işbirliğiyle gerçekleşiyor. Bu, belediyenin çocuk haklarını yalnızca söylem düzeyinde değil, kültür-sanat ekseninde toplumsal yaşama dahil etme çabasını da görünür kılıyor. Festival, ‘çocuğu’ ve ‘çocukluğu’ merkeze almakla birlikte, temelde hak temelliliği ve etik duyarlılığı odağına yerleştiriyor. Daha adil, kapsayıcı ve şefkatli bir dünyanın mümkün olduğuna inanan bizler için bu festival, bu yolda açılmış anlamlı bir patika.

Çocuklar bu festivalle kendilerini ifade edebilecekler, yüzlerini hem kendilerine hem de birer birey olarak topluma dönebilecekler. Hedefiniz ne?

Sanatın dönüştürücü gücünü kullanarak farkındalık alanı yaratmayı hedefliyoruz. Hak ihlalleri, güç ilişkilerinden beslenen yapısal şiddetin sonucu. Sanatın estetik diliyle bu ilişki biçimlerini sorgulamayı, dönüştürmeyi, hatta ters yüz etmeyi amaçlıyoruz. Festival, kültür-sanat politikalarının çocuk hakları perspektifiyle nasıl birleşebileceğine dair bir model olma özelliği de taşıyor. Sanat, sadece ifade değil, aynı zamanda bir direnç ve yeniden inşa alanı. Bir festival tek başına sistemi değiştiremez; ancak toplumsal dönüşüm dediğimiz şey, bu tür farkındalık tohumlarıyla başlar. Bu tohumu sanatın besleyici gücüyle yeşertmeye çalışıyoruz.

Çocuklardan ebeveynlere uzanan değişim sürecinin kıvılcımlarını görebilir miyiz bu festivalde? Ebeveynlerin tutumu nasıl?

Sanatın etki alanının gücüne inanarak hakları sanat zemininde ele alıyoruz. Böyle gelmiş böyle gider denilen pek çok şeye kafa tutan bir direniş hali bu. Çocuk haklarını yalnızca çocuklarla konuşmak yeterli değil; bu hakların hayata geçmesinden, korunmasından ve sürdürülebilirliğinden biz yetişkinler sorumluyuz. Bu nedenle festival programında ebeveyn-çocuk atölyeleri ve yetişkinlere yönelik çocuk hakları içerikleri çok kıymetli yer tutuyor. Önceki deneyimlerimden biliyorum; örneğin eğitimci bir büyükanne atölye sonrası torunuyla kurduğu ilişkiyi yeniden düşünmeye başladığını ifade etmişti. Tam da bu noktada gerçek bir dönüşümün mümkün olduğuna tanık oluyoruz. Sanatın bu dönüştürücü etkisi, tam da ‘hak temelli düşünmenin’ toplumsallaşabileceği noktada ortaya çıkıyor.

Gülbahar Pay

***

DAYANIŞMA VE ORTAK ÜRETİM

Katılan sanatçıların tutumu ve organizasyon aşamaları nasıl?

Festivalin en güçlü yanlarından biri, hak temelli çalışan sanatçı ve eğitmenlerin sürece aktif dahil olması. Her biri, uzmanlık alanında çocuk hakları eksenli özgün içerikler üretti. Bu üretim süreci sadece çocuklar için değil, sanatçılar için de yeniden düşünme fırsatı sundu. Hatta festivalin bazı etkinlikleri ortak üretime dair bir deneyim alanı oldu. Festival bu yıl, İstanbul Kent Konseyi Çocuk Danışma Kurulu, Nordic Baltic Assitej Network, Danimarka Kültür Enstitüsü, Atta Festival, Hatay Senfoni Orkestrası Kültür-Sanat Derneği (HSO), Müzikist Derneği, Sesli Betimleme Derneği, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği, Oyun Çalışmaları Dayanışma Ağı, S.O.S. Sosyal Oyun ve Sokak Sanatları Derneği, Fisa Çocuk Hakları Merkezi, The Spatial J/U/S/T Sanat ve Tasarım Kolektifi, Şehir Dedektifi ile iş birliği içinde gerçekleştiriliyor. Bu çok katmanlı iş birliği modeli, İBB’nin kültür-sanat alanındaki kamu sorumluluğunu sivil toplumla birlikte hayata geçirme iradesini de güçlendiriyor. Böylece festival, yalnızca etkinliklerin toplamı olmaktan çıkıp, dayanışma ve ortak üretim zeminine dönüşüyor.

***

FESTİVAL 8 MEKÂNDA GERÇEKLEŞİYOR

23 Kasım’a kadar sürecek olan festival Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas, İBB Arnavutköy Kültür ve Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar, Turhan Selçuk Kültür Evi, İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi, İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi ve İBB Kültür Habitat Sahne’de çocukları ağırlıyor.