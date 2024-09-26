Adil vergi talebi 29’uncu haftasında

Haber Merkezi

Sağlık çalışanlarının 29 haftadır sürdürdüğü Vergide Adalet eylemleri dün Adana’da devam etti. Sağlık merkezleri önünde gerçekleştirilen eylemde açıklamayı SES Adana Şube Eş Başkanı Erol Eren yaptı.

Eylemde, Sayıştay raporuna dayanarak kaynakların usulsüz harcanmasına dikkat çekildi. Eren, "Çalışanlar, vergi kaçıranların her gün bir yenisini öğreniyor ama hükümet hepsini iyi tanıyor" dedi. Sağlık çalışanları, yüzde 35’lik verginin yüzde 15’e düşürülmesi talebini 29’uncu haftada da yineledi.