Adile filminin fragmanı yayınlandı | Film için geri sayım başladı

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzü, Türk sinemasının sıcak kalpli gülen annesi Adile Naşit’in hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Usta yönetmen Çağan Irmak imzası taşıyan Adile filmi için heyecan her geçen gün artarken, yapımın merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Peki, Adile filminin konusu ne, oyuncuları kimler, vizyon tarihi ne zaman? İşte filmin fragmanı, detayları ve film için başlayan büyük geri sayım!

ADİLE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği ve yaz aylarında çekimleri tamamlanan Adile filmi, 5 Aralık'tan itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak. Film, sadece nostalji dolu sahneleriyle değil, aynı zamanda güçlü dramatik yapısıyla da büyük ses getirecek.

FİLMİN FRAGMANI YAYINDA! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Adile filminin fragmanı yayınlandı ve kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Meltem Kaplan’ın canlandırdığı Adile Naşit karakteri, hem sahnedeki kahkahaları hem de gerçek yaşamındaki duygusal mücadeleleriyle izleyiciye güçlü bir hikâye sunuyor.

FİLMİN KONUSU: SCAK BİR YÜZÜN ARDINDAKİ BÜYÜK HİKÂYE

Senaryosunu Nermin Yıldırım'ın yazdığı film, sahne ışıkları altında neşesiyle tanınan ancak gerçek hayatında önemli sınavlardan geçen Adile Naşit’in hayat hikayesini farklı dönemleriyle gözler önüne seriyor.

Adile filminde, Yeşilçam’ın altın çağından aile acılarına, tiyatro sahnelerinden halkın gönlünde taht kurduğu televizyon yıllarına kadar birçok döneme tanıklık ediliyor.

Filmin Öne Çıkan Özellikleri

Yönetmen: Çağan Irmak

Senaryo: Nermin Yıldırım

Yapım: BKM Film

Başrol: Meltem Kaplan (Adile Naşit)

Tür: Biyografi - Dram

Vizyon Tarihi: 5 Aralık 2025

MELTEM KAPLAN’DAN UNUTULMAZ BİR ADİLE NAŞİT PERFORMANSI

Berlin Film Festivali’nde “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı” filmindeki performansıyla En İyi Başrol Oyuncusu Ödülü kazanan Meltem Kaplan, bu kez Adile Naşit rolüyle karşımıza çıkıyor. Fragmanda yer alan sahneler, Kaplan'ın rolle ne kadar güçlü bir bağ kurduğunu şimdiden gösteriyor.

Adile filminin vizyon tarihi ne zaman?

Adile filmi, 5 Aralık 2025 tarihinden itibaren tüm sinemalarda gösterime girecek.

Adile filminde Adile Naşit’i kim canlandırıyor?

Başrolü Meltem Kaplan üstleniyor ve Adile Naşit’e hayat veriyor.

Adile filminin yönetmeni kim?

Filmin yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Çağan Irmak oturuyor.

Adile filmi gerçek hayat hikayesine mi dayanıyor?

Evet, film Adile Naşit'in gerçek yaşam öyküsünden uyarlanmış biyografik bir yapımdır.

Adile filminin fragmanı yayınlandı mı?

Evet, filmin fragmanı resmi olarak yayınlandı ve yukarıdan izlenebilir.

Filmde hangi döneme odaklanılıyor?

Film, Adile Naşit’in çocukluğundan sahne yıllarına ve televizyon dönemine kadar geniş bir zaman dilimini kapsıyor.

Türk sinemasının ve halkın kalbindeki özel yeriyle Adile Naşit’in hayatı, güçlü oyunculuklar ve etkileyici bir senaryo eşliğinde beyaz perdeye taşınıyor. Beklentilerin yüksek olduğu Adile filmi, hem nostalji dolu hem de derinlikli bir hikâye sunmaya hazırlanıyor. Film için geri sayım başladı!