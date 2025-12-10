Adile Naşit tiyatro sahnesinde

Birgül BİRBEN

Sinemanın unutulmaz ismi Adile Naşit’in oyunculuk aşkı, acılar ve insan sevgisiyle örülü yaşam öyküsünü konu alan ‘Bir Kahkahanın Ardındaki Gözyaşı’ sahne yolculuğuna devam ediyor. Yazar ve yönetmenliğini Emrah Uslu’nun yaptığı oyunda Elif Çakman, Adile Naşit’i canlandırıyor. Tiyatro ESCRinia’nın sahneye koyduğu oyun, izleyenleri hem kahkaha hem gözyaşı dolu bir yolculuğa davet ediyor. Oyun 10 Aralık’ta Ankara Vesahne Panora & Kulis Tiyatrosu’nda, 13 Aralık’ta Balıkesir Gönen Belediyesi Konferans Salonu’nda, 14 Aralık’ta Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi’nde, 17 Aralık’ta Bolu Necip Kısakürek Kültür Merkezi’nde ve 23 Aralık’ta Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde sahne alacak.