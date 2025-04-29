Adım adım 1 Mayıs’a!

Emek Servisi

2025 1 Mayıs’ına sayılı günler kala yurdun dört bir yanında İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü hazırlıkları sürüyor. Konfederasyonlar, sendikalar, meslek odaları, dernekler ve siyasi partiler 81 ilde alanlara çıkmaya, meydanları doldurmaya hazırlanıyor. Emekliler, işçiler, emekçiler, işsizler, her işkolundan emeğiyle geçinen yurttaşlar, 1 Mayıs'ı hem coşku hem de isyan sesleri ile karşılıyor.

İktidarın, ekonomik krizin, güvencesizliğin, emek düşmanı politikaların altında ezmeye çalıştığı halk sokaklarda 1 Mayıs taleplerini haykıracak. Bu yıl da gençler, kadınlar, işçi ve emekçiler 1 Mayıs’ta ülkenin dört bir tarafında sokakları dolduracak. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs’a günler kala çağrı ve taleplerini yineliyor. Konfederasyon, sendikalar ve odalar, meydanlarda olacak.

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• EDİRNE

Edirne’de de işçi ve emekçiler, 1 Mayıs için İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü için Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanacak. Toplanma saati 11.30 olacak.

• şırnak

1 Mayıs Cumhuriyet Meydanı’nda kutlanacak, mitingin ardından KESK binası önünde şenlik düzenlenecek. Şırnak KESK, DİSK, Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Bırca Belek Derneği, İnsan Hakları Derneği, DEM Parti, DBP ve CHP il örgütlerinin temsilcileri, mitinge çağrılarını sürdürüyor.

• ÇORUM

DİSK, KESK, Türk-İş ve Birleşik Kamu-İş’ten oluşan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, Pirbaba Parkı'na çağrı yaptı. Parkta toplanacak Çorumlular, 10.30’da Saat Kulesi’ne yürüyecek. İşçi ve emekçiler, Saat Kulesi önünde “Savaşa, güvencesizliğe, sömürüye, yoksulluğa hayır” diyecek.

• KARABÜK

Karabük’te KESK’e bağlı sendikaların oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs için saat 16.30’a çağrı yaptı.

• MALATYA

Malatya’da 1 Mayıs’ın adresi, Emeksiz Yüzüncü Yıl Meydanı olacak. Saat 10.00’da Emeksiz alt kavşağında toplanacak olan Malatyalı işçi ve emekçiler, saat 11.00’de Emeksiz üst kavşağına kadar yürüyecek. 1 Mayıs, saat 13.00’te Emeksiz Yüzüncü Yıl Meydanı’nda kutlanmaya başlanacak.

• DERSİM

Dersim'de emekçiler, bu sene 1 Mayıs’ta saat 11.00'de Sanat Sokak’ta toplanarak Seyit Rıza Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirecek.

• KIRŞEHİR

İşçiler ve emekçiler, Kırşehir’de saat 11.00’de Masal Parkı’nda bir araya gelecek. Parktaki toplanmanın ardından Cacabey Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirilecek. Miting, 12.00’de Cacabey Meydanı’nda.

• KASTAMONU

Kastamonulu işçi ve emekçiler, 2025 1 Mayıs’ında Cumhuriyet Meydanı’nda olacak. Yurttaşlar, meydanda toplanmaya 10.30’da başlayacak.

• BOLU

Bolu’da halk, Bolu Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısı ile saat 13.00’te İzzet Baysal Anıtı önünde toplanacak. Toplanmanın ardından Kardelen Meydanı’na doğru yürüyüş başlayacak. 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Mitingi, Kardelen Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

• ANTALYA

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Birleşik Kamu İş ve Türk-İş Antalya şubeleri tarafından oluşturulan 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin çağrısıyla Antalya’da işçi ve emekçiler, saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda buluşacak ve Atatürk Anıtı’na çelenk bırakacak. Ardından saat 14.00’de Konyaaltı Müze önünde toplanmaya başlayacak. Saat 15.00’de Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyüş gerçekleştirilecek ve 1 Mayıs, meydanda coşkuyla kutlanacak.

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EMEKTEN YANA BİR ÜLKE İÇİN ALANLARA

KESK, 2025 1 Mayısı’nda 81 ilin meydanlarında olacağını ilan etti. Bağlı sendikasının bulunduğu tüm kent ve ilçelerde alanlarda, meydanlarda, sokaklarda olacaklarını söyleyen KESK Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri Sema Pınar, KESK yöneticilerinin, konfederasyonu temsilen 7 büyük kentteki 1 Mayıs kutlamalarına katılacaklarını ifade etti. Bu kentler İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Van ve Adıyaman olacak.

Konfederasyonun meydanlara taşıyacağı başlıca talepler ise şu şekilde sıralandı:

• Herkes için güvenceli, insanca çalışılacak iş ve gelir,

• Sendikal hak ve özgürlüklerin önünün açılması, grevlerin yasaklanmaması,

• Krizlerin faturasının emekçilere yıkılmaması,

• Tüm emeklilere insanca yaşamaya yetecek bir aylık verilmesi,

• Mülakat sisteminin kaldırılması, liyakatin esas alınması,

• Eşit yurttaşlık, barış ve kardeşlik ile halk iradesinin yok sayılmaması,

• Çocukların okula aç gitmemesi, MESEM ve ÇEDES ile laik ve bilimsel eğitimden mahrum bırakılmaması.

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SAVUNMANIN HAKKI İÇİN KADIKÖY’E

İstanbul Barosu da 1 Mayıs’ta Kadıköy’de olacak. Baro açıklamasında güncel koşullara dikkat çekildi ve şöyle denildi: “Sendikalar ve meslek örgütleriyle birlikte Kadıköy’deki 1 Mayıs mitinginde olacağız. Tüm meslektaşlarımızı İstanbul Barosu pankartı altında buluşarak mitinge katılmaya davet ediyoruz.”

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'YURDUMUN MUTLU GÜNLERİ MUTLAK GELEN GÜNDEDİR'

TMMOB, 1 Mayıs için açıklama yayımladı. Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzalı açıklamada, “Tek adam rejimi ülkeyi yönetemiyor” ifadeleri kullanıldı. Koramaz, yurttaşları meydanlara çağırdı, mühendis ve mimarların da bu sömürü düzeninden ağır şekilde etkilendiğini dile getirdi. “Bu düzen emek düşmanıdır, bilim düşmanıdır, insanca yaşamın düşmanıdır” diyen Koramaz, demokratik, adil, eşit ve sömürüsüz bir Türkiye ve dünya için birlikte mücadele çağrısında bulundu, 1 Mayıs’ta tüm emekçileri, mühendisleri, mimarları, şehir plancılarını meydanlara davet etti: “Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emek, barış, adalet ve demokrasi mücadelemiz!”