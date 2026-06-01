Adım adım işgal: 20 yıl sonra kaleyi ele geçirdi

İsrail, saldırılara hız verdiği Lübnan’da işgali adım adım genişletiyor. İsrail ordusu, ateşkese rağmen kara saldırılarını genişlettiği Lübnan’da Litani Nehri'nin kuzeyindeki stratejik tepede yer alan Şakif-Beaufort Kalesi’ni işgal etti. İsrail ordusu sosyal medya hesaplarından, Haçlılar tarafından inşa edilmiş kaleye asılan İsrail bayrağının fotoğrafları yayımlandı.

İsrail 2000 yılında Lübnan’dan çekilmeden önce 18 yıl boyunca burayı işgal etmişti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kalenin ele geçirilmesinin, Hizbullah’a karşı savaştan "dramatik bir dönüm noktası" olduğunu öne sürdü.