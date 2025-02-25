Adım adım şampiyonluğa

Spor Servisi

Premier Lig’de Liverpool şampiyonluğa yürüyor. Son olarak önceki gün Manchester City’i 2-0 mağlup eden Kırmızılar, en yakın rakibi Arsenal’la arasındaki puan farkını 11’e çıkardı. Zirve takipçilerinden Arsenal, West Ham United’a 1-0 mağlup oldu ve evindeki ilk yenilgisini yaşadı.

Newcastle United ise sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest’ı ağırladığı mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

La Liga’da lider Barcelona, Las Palmas deplasmanında Dani Olmo ve Ferran Torres’in golleriyle 2-0 kazandı ve art arda 5. galibiyetini aldı. Son şampiyon Real Madrid, sahasında Girona’yı 2-0 yenerek üç haftalık galibiyet özlemine son verdi. Zirve takipçilerinden Atletico Madrid ise Valencia’ya konuk olduğu maçı 3-0 kazandı.

SERIE A’DA LİDER INTER

Serie A’da Inter, Napoli’nin kaybettiği haftada Genoa’yı Lautaro Martinez’in golüyle 1-0 yenerek zirveyi ele geçirdi. Zirve takibini sürdüren Atalanta, deplasmanda Empoli’yi 5-0 mağlup etti. Ligin 26. haftasında Inter, 57 puanla liderlik koltuğuna yerleşti. Inter’i Napoli 56, Atalanta 54 ve Juventus 49 puanla izledi.