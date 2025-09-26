Adımız haberlerde dahi yer bulamıyor

BirGün Kadın Kolektifi

Kadınlar, televizyon, radyo ya da yazılı medyada yer alan tüm haberlerin sadece yüzde 26'sında görünüyor ya da sesini duyurabiliyor. Hükümetlerin 30 yıl önce Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu ile kadınlar için dönüştürücü bir değişim sözü vermesine rağmen, dünya çapında gerçekleşen bir araştırma kadınların haberlerde neredeyse görünmez olduğunu ortaya koyuyor.

Uluslararası İletişim Hakları Örgütü (WACC) tarafından hazırlanan ve UN Women'ın "Kadına Yönelik Şiddeti Sona Erdirmek için ACT" programı tarafından desteklenen Küresel Medya İzleme Projesi (GMMP), medyada toplumsal cinsiyet temsiline dair en kapsamlı araştırma olarak öne çıkıyor. 2025 bulguları, kadınların haberlerde konu ya da kaynak olarak yalnızca yüzde 26 oranında yer aldığını ortaya koyuyor. Bu tablo, televizyon, radyo ve basında kadınların hala belirgin biçimde yer alamadığını gösteriyor.

Kadına yönelik şiddet ise dünya nüfusunun yarısını etkilemesine rağmen haberlerde neredeyse hiç yer bulamıyor. Dünya genelinde, kadına yönelik şiddet haberleri, her 100 haberin 2'sinde yer bulabiliyor.

Kadın odaklı haberler, kadına yönelik şiddet medyada kendine çok sınırlı yer bulabiliyor.

KADIN HABERİNİ KADINLAR YAZIYOR

Üstelik bu haberlerin çevrimiçi mecralarda yayınlanma ihtimali, basılı, radyo ve televizyon haberlerinin toplamından daha yüksek. Araştırma, kadın gazetecilerin hazırladığı haberlerde bu konulara yer verme olasılığının da daha fazla olduğunu gösteriyor. Dijital ortamda toplumsal cinsiyet temelli şiddete dair her 10 haberden yaklaşık 5'i kadın gazeteciler tarafından yazılıyor. Kadına yönelik şiddet haberlerinde, kadın muhabirlerin oranı yüzde 3'e yaklaşırken erkek muhabirlerin oranı yüzde 2'nin biraz üzerinde.