Adını bile anmadığı halde ceza verdiler

Cumhurbaşkanı’na hakaret davalarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Binlerce yurttaş, hatta çocuklar bile bu suçu işlediği gerekçesiyle yargılanıyor, hapis cezaları alıyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Temmuz 2021 tarihinde T.Ç. isimli bir yurttaş hakkında biri 2018, diğeri 2019 yıllarında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede T.Ç.’nin 11 Ağustos 2018’de “Hırsızlar, arsızlar, pedofililer, tecavüzcüler, kul hakkı yiyenler, Atatürk düşmanları, terörü sevenler, yalancı siyasetçiler, kısacası kendini dünya lideri sanan hırsızlığı kanıtlanmışlar ile aynı gemide değiliz” şeklinde paylaşımına yer verildi.

Ayrıca iddianamede suç unsuru olarak gösterilen 15 Temmuz 2019 tarihli ikinci sosyal medya paylaşımı ise şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kumpaslarından 15 Temmuz’u planlayan, asrın lideri ve saz arkadaşlarının Allah belasını versin. Darbe değil tiyatro.”

Cumhuriyet savcısı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adının geçmediği” bu paylaşımlarla “Aleni bir şekilde Cumhurbaşkanı’nın şeref, onur ve saygınlığının rencide edildiğini, ayrıca Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunun işlendiğini” savundu.

Yargılama sürecinde T.Ç., hakaret kastı olmadığını ve Cumhurbaşkanı’nın sert eleştirilere açık olması gerektiğini söyledi. Avukatı ise “Bir vatandaş olarak öfkesini dile getirdi. Cumhurbaşkanı’nı kast etmedi. Ayrıca bela okumak hakaret suçunu oluşturmaz. Paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamındadır” dedi.

Ancak Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi, T.Ç.’nin Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu işlediğini belirterek 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme 17 Şubat 2023’te, iki yıl denetim süresi belirleyerek hapis cezasının ertelenmesi karar verdi.