Adını ‘şahsım meclisi’ yapın gitsin

Öğretmenlik Meslek Kanunu, 9’uncu Yargı Paketi gibi toplumun da itirazlarını sürdürdüğü düzenlemeler, muhalefetin hayır oylarına rağmen firesiz bir şekilde Meclis’e gelip onaylanıyor. CHP’nin verdiği 1592 kanun teklifinin tamamı reddedilirken kadına yönelik şiddetten iş cinayetlerine, ekonomik krizin araştırılmasına kadar tüm önergeler AKP-MHP engeline takıldı.

Politika Servisi

Cumhur İttifakı eliyle kurulan rejim, Meclis’i muhalefete tamamen kapatırken ihtiyaç duyduğu her an da Meclis’i kullanmaya devam ediyor.

Toplumda meşruluğunu sağlayamadığı uygulamaları ele geçirdiği Meclis aracılığıyla gerçekleştiren iktidar 1 Temmuz’da tatile girmesi beklenen TBMM’nin çalışma süresini de 1 Ağustos’a kadar uzattı. Bu süre zarfında ise ardı ardına sundukları düzenlemeleri alelacele onaylatmaya çalışıyorlar.

Son olarak toplumun oldukça tepkisini çeken Hayvan Hakları Yasası, 9’uncu Yargı Paketi, Öğretmenlik Meslek Kanunu gibi düzenlemeler muhalefetin bütün itirazlarına rağmen hayata geçirilme aşamasında.

DÜZENLEMELER HALK NEZDİNDE MEŞRU DEĞİL

Geçtiğimiz gün Adalet Komisyonu’na sunulan 9’ncu Yargı Paketi Düzenlemesi’nin bütün maddeleri muhalefetin itirazlarına rağmen onaylandı.

Önümüzdeki hafta Meclis’e gelmesi beklenen pakette, kadınların soyadlarının kullanımının iptaline ilişkin düzenleme, belirli suç halleri içerisinde 5 yıl süreyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanması, trafikten alıkonulan ve 6 ay içerisinde teslim alınmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulünün düzenlenmesi ve hakaret suçlarındaki düzenleme ile yargı alanındaki değişikliklere tepkiler sürüyor.

Ayrıca paketin hazırlanma aşamasında muhalefet kanadından milletvekillerinin de görüşlerinin alınmadığı bilinirken iktidar milletvekillerinin iddia ettiğinin aksine Türkiye Barolar Birliği gibi hiçbir meslek örgütünden de görüş alınmadı. Halkın rızasını alamayan iktidar gerici politikalarını Meclis’ten geçiriyor. Gerici müfredat değişikliğinin ardından meslek kanunuyla gerici politikalarını sürdüren iktidar bu kanun teklifinde de tüm itirazlara rağmen ilk 22 maddeyi geçirdi. 39 Madde’nin görüşüleceği teklifte kalan 17 maddenin görüşülmesine salı günü devam edilecek. Sendikalar, emek meslek örgütleri ile demokratik kitle örgütleri yasa tasarısına karşı itirazlarını sürdürürken halk nezdinde de meşruluğu olmayan bu politikalar Meclis eliyle hayata geçirilmeye devam ediyor.

HERKESİN GÖRÜŞÜNÜ ALIYORUZ YALANI

Hayvan hakları yasası için de durum farklı değil. Yurttaşlar yasaya karşı ülkenin birçok noktasında sokakları doldururken dün Meclis’e sunulan yasayla beraber sokak hayvanları kaderlerine terk edilecek. Belediyelere verilecek görevler doğrultusunda yasaya göre hayvanlara yönelik ötenazinin önü açılacak.

Öte yandan yasayı Meclis Başkanlığı’na sunan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklifte her kesimin önerisini aldık. 17 maddelik bu yasa teklifimizle beraber komisyonumuzda daha sonra Genel Kurul çalışmalarımızla tamamlayacağız” sözleriyle Meclis’te bulunan tüm partilerin görüşünü aldıklarını savunurken muhalefet cephesinden gelen tepkiler bu açıklamanın tam tersi yönünde.

CHP’NİN 1592 KANUN TEKLİFİNİN TAMAMINA RET

İktidarın yasa teklifleri ve Meclis’e sundukları öneriler tek tek geçirilirken başta CHP ve Dem Parti olmak üzere muhalefet kanadının bütün teklifleri de ardı ardına reddediliyor.

28. Dönem yılı itibarıyla Haziran ayına kadar CHP’nin Meclis’e sunduğu 1592 kanun teklifinin tamamı reddedildi.

Verilen kanun teklifleri arasında,‘Asgari ücretin üç ayda bir otomatik olarak artırılması, Siyasi ahlaksızlıkla mücadele ve siyasi etik kanunun düzenlenmesi, kamuda taşeron işçi olarak çalışanlara yönelik kadro verilmesi gibi teklifler bulunuyor.

KİRA DESTEĞİ ÖNERGESİ DE KABUL EDİLMEDİ

Öte yandan DEM Parti’nin verdiği kanun tekliflerinin de tamamı reddedilenler arasında. Tekliflerin tam sayısı bilinmezken reddedilen tekliflerden bazıları şöyle:

• Yurttaşa kira desteği sağlanması için kanun teklifi

• Kayyum uygulamalarının kaldırılması için kanun teklifi

• Yangın bölgelerinin afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin kanun teklifi

• KHK’ların iptaline ilişkin kanun teklifi

• Toplu sözleşmeden dolayı yaşanan hak kaybının giderilmesi için kanun teklifi

Kanun tekliflerinin yanı sıra muhalefetin araştırma önergeleri de iktidar blokunun oyuyla ardı ardına ret yiyor.

Son dönemde ekonomik kriz, iş cinayetleri, deprem bağışları, sansür gibi hayatın her alanında yaşanan sorunlar AKP ve MHP oylarıyla yok sayıldı.

AKP-MHP eliyle reddedilen araştırma önergelerinden bazıları da şöyle:

• Türkiye’den İsrail’e gönderilen malların araştırılması

• KYK yurtlarındaki can güvenliğinin araştırılması

• Kadına yönelik şiddetin araştırılması

• Hrant Dink ve Tahir Elçi cinayetlerinin araştırılması

• Kara para aklama olaylarının araştırılması

• Kur garantili mevduat sisteminin getireceği borç yükünün hesap edilmesi

• Sözlü sınavlar, şaibeler, yanlış uygulamalar

• Sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar

• Tarikat ve cemaat yurtlarında yaşanan sorunlar

• İş cinayetlerinde yaşanan artışlar

• Motokuryelerin sorunları

BU DÜZENLEMELERİN KARŞISINDA DURULMALI

İktidarın Meclis’ten geçirmeye çalıştığı kanun tekliflerine yönelik tepkiler de sürüyor. İstanbul Barosu, "Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır" düzenlemesi ile ilgili, "Erkek eş ömür boyu kendi soyadını kullanıyorken bu hakkın evlenmekle kadının elinden alınması eşitlik kuralına aykırıdır" tepkisini gösterdi. Vekillere çağrı yapılan açıklamada, "TBMM’de tüm vekilleri eşitliğe aykırı bu yasal düzenlemeye karşı çıkmaya davet ediyoruz" denildi.

CHP Milletvekilleri de Meclis’e gelen yasa tekliflerine tepkilerini sürdürürken Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 9. Yargı Paketi’nin komisyon görüşmelerinde 39 maddelik teklifin 20’sinde AYM’nin iptal ettiği defolu yasaları yeniden getirildiğini belirtti. Başarır, AKP’nin “Düzeltilecek” dediği kadının soyadı maddesinin tartışılmasının bile utanç meselesi olduğunu söyledi.