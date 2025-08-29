Adını yazan dahi üniversiteli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları sistemin ne kadar çarpık kurgulandığını bir kez daha gösterdi. Bir tarafta uzun süre sınavlara hazırlanıp aylarca dirsek çürütüp üniversiteye girenler bir tarafta sadece adını yazıp sınav kazananlar… Sadece puanlara ve puan farklarına bakıldığında dahi sınav sisteminin ne çarpık olduğu görülüyor.

Üniversiteye giriş sınavlarında uzun süre uygulanan baraj sistemi bölümlerde binden fazla boşluk oluşunca 2022 yılında kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren de YKS’deki herhangi bir testten 0,5 net yapmak üniversiteye girebilmek için yeterli hale geldi. Bu durum da zaten eşitsiz kurgulanan sistemdeki çarpıklığı daha da artırdı. Sadece son iki yıldaki puan farkları dahi durumun ne kadar vahim olduğunu gösterdi.

4 yıllık lisans bölümlerinde son iki yılda yaklaşık 600 öğrenci eğer baraj sistemi uygulansaydı üniversiteye giremeyecekti. Üstelik bu yıl bu durumu yaşayanların sayısı daha da arttı. Bazı öğrenciler 150 puan dahi alamadı.

140 PUAN ALAMAYAN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ

2024 YKS’de 230 kişi 180 puandan az almasına rağmen lisans bölümlerine yerleşti. 2025’te ise bu sayı 350’ye yükseldi. İki senede toplam 580 kişi 180 puanın altında alarak üniversiteye girdi. Toplamda iki yılda 14 kişi ise 150 puanın dahi altında kalarak bir bölüme yerleşti. En dikkat çekeni ise 140 puan dahi yapamadan üniversiteye girenler oldu. Bu yıl iki, geçen yıl ise bir kişi 140 puanın altına 4 yıllık bölümleri kazandı. 2024 YKS’de Selçuk Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne 139,5 puanla girildi. Bu yıl ise KTO Karatay Üniversitesi Arapça Mütercim Tercümanlık yüzde 50 burslu bölüme 133,6, Kapadokya Üniversitesi Turizm Rehberliği yüzde 50 burslu bölüme ise 135,05 puanla yerleşildi. Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümüne 348 puanla ilk giren kişi ile 215, Turizm Rehberliği Bölümü’ne 326 bölümle ilk giren kişi ile 191 puanlık fark ortaya çıktı. Yani son giren kişilerin aldıkları puandan çok daha fazla fark oluştu.

Bu yıl 150 puan altında kalıp girilen diğer bölümler ise şöyle:

• Kapadokya Üniversitesi Grafik Tasarımı yüzde 50 burslu

• 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretmenliği yüzde 50 burslu

• Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık yüzde 50 burslu

• Arel Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık yüzde 50 burslu

• Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji yüzde 50 burslu

• Kapadokya Üniversitesi Psikoloji ücretli

• İstinye Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları yüzde 50 burslu

Sıralama farkları sadece barajın altında kalanlar için de geçerli değil. Birçok bölümde devasa denilebilecek düzeyde puan farkları var. Dikkat çeken bazı bölümlerde oluşan puan farkları şöyle:

• Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı yüzde 50 burslu: 233 puan

• Okan Üniversitesi Çince Mütercim ve Tercümanlık yüzde 50 burslu: 245 puan

• KTO Karatay Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ücretli: 221 puan

• Bilgi Üniversitesi Yeni Medya yüzde 50 burslu: 211 puan

• Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi yüzde 50 burslu: 213 puan

• Kırklareli Üniversitesi İlahiyat: 200 puan

• Korkutata Üniversitesi Spor yöneticiliği: 238 puan

Bu tabloyla ilgili konuşan Eğitim Uzmanı Onur Soğuk şunları söyledi: “Barajın kaldırılması bu tablonun oluşmasında en büyük etken. Adayların çoğunluğu istihdam açısından işe yaramayacağını düşündüğü bölümleri seçmiyor. Bu da böyle sonuçların çıkmasına neden oluyor. Eskiden Türkçe ve Matematik testlerinden 1 net yapmak gerekiyordu. Şimdi sadece Türkçe testinden yarım net yapanın puanı hesaplanıyor. Sınava giren zaten 100 puan alıyor yani sonuncu kişi sadece 33 puan alabilmiş demektir.”

∗∗∗

OKUL BİRİNCİLİĞİNDE GARİP DURUM

Sonuçlarda dikkat çeken diğer bir çarpıklık ise okul birinciliği kontenjanı. Bu kontenjanla 180 puanın altında almasına rağmen 4 kişi üniversitelere yerleşti. En az puan alan kişi 160 puanla Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji bölümüne girdi. Bölüme ilk giren kişi ile aradaki fark tam 182 puan oldu. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal da sosyal medya hesabından okul birinciliği kontenjanına ilişkin şunları yazdı: “Okul birinciliği kontenjanları hormonlu notlar ve okullar arası uçurumlar nedeniyle artık ifrat-tefrit noktasına geldi. 11 bin faal okulumuz var ve 18 bin okul birinciliği kontenjanımız. Bir kaç sıradışı bölümün dışında büyük farklarla yerleşmeler gerçekleşiyor. Durum tam da Süper lig şampiyonuyla mahalli amatör kümede lider olanı aynı statüye tabi tutarak eşit haklar vermek olarak nitelenebilir. Hukuken uygun olabilir ama adil değil!”