Adınız da sözünüz de yalan

Haber Merkezi

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ve Atatürk Havalimanı terminal binalarının teknopark ilan edilmesi kararına tepki yağdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Utanmadan terminal binalarını ‘teknopark’ ilan edip, İstanbul’u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağınızı iddia ediyorsunuz. Teknoloji özerk ve bilimsel üniversiteyle gelişir, teknopark inşa ederek değil. Teknoloji özerk ve bilimsel üniversiteyle gelişir, teknopark inşaa ederek değil. Adınız da yalan, sözünüz de yalan!"