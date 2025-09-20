Adis Lagumdzija kimdir? | Fenerbahçe'nin başarılı pasör çaprazı

Adis Lagumdzija kimdir sorusu, Türk voleybolunu yakından takip edenlerin en sık aradığı konulardan biridir. 29 Mart 1999’da Bosna-Hersek’in Saraybosna kentinde doğan Adis Lagumdzija, Boşnak kökenli olup Türk vatandaşıdır. 2,11 metre boyunda ve 108 kilogram ağırlığında olan Lagumdzija, pasör çaprazı pozisyonunda görev almaktadır. Güçlü fiziği sayesinde smaç yüksekliği 365 cm ve blok yüksekliği 340 cm olan oyuncu, sahada etkileyici performansıyla tanınır.

KULÜP KARİYERİ

Profesyonel voleybola Galatasaray altyapısında başlayan Adis Lagumdzija, 2015-16 sezonunda henüz 16 yaşındayken A takımla Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2017’de Arkas Spor’a transfer olarak üç sezon burada forma giydi ve iki kez Efeler Ligi finali oynadı. Adis Lagumdzija Arkas kariyeri, onun gelişiminde önemli bir basamak oldu ve bu süreçte “en çok gelişme gösteren Türk oyuncu” ile “en iyi smaçör” ödüllerine layık görüldü.

2020’de İtalya’ya transfer olan yıldız voleybolcu, sırasıyla Volley Milano, You Energy Volley, Modena Volley ve AS Volley Lube takımlarında oynadı. 2023 yılında Modena ile CEV Kupası şampiyonluğu yaşadı ve aynı turnuvada “En Değerli Oyuncu” ödülünü aldı. Bugün Adis Lagumdzija hangi takımda oynuyor sorusunun cevabı ise Fenerbahçe Medicana'dır. Adis Lagumdzija, kardeşi Mirza Lagumdzija ile birlikte 2025 yaz sezonunda Fenerbahçe Medicana'ya transfer oldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Adis Lagumdzija milli takım kariyerine genç yaşta başladı. Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı’nda 2015 ve 2017 Avrupa Şampiyonaları’nda bronz madalya kazandı ve 2017’de turnuvanın “En Değerli Oyuncusu” seçildi. 2018’de A Milli Takım’a yükselen Lagumdzija, aynı yıl Avrupa Altın Ligi’nde bronz madalya elde etti.

2021’de Türkiye’ye Avrupa Altın Ligi şampiyonluğu getirirken MVP (En Değerli Oyuncu) ödülünün de sahibi oldu. 2019, 2021 ve 2023 Avrupa Altın Ligi’nde altın, 2022’de gümüş madalya kazanan Lagumdzija, 2023 Challenger Kupası’nda altın madalyaya ulaştı. Bu başarılarla birlikte Adis Lagumdzija başarıları Türk voleybol tarihine damga vurmuştur.

BİREYSEL BAŞARILARI

Adis Lagumdzija yalnızca kulüp ve milli takım şampiyonluklarıyla değil, bireysel ödülleriyle de öne çıkmıştır. 2017 Avrupa U19 Şampiyonası’nda hem En Değerli Oyuncu hem de En Skorer Oyuncu seçildi. 2019 ve 2020 Efeler Ligi’nde En İyi Pasör Çaprazı, 2021 Avrupa Altın Ligi’nde ise hem MVP, hem de En Skorer ve En İyi Hücum Eden Oyuncu ödüllerini kazandı. 2023 CEV Kupası’nda da “En Değerli Oyuncu” ve “En Skorer Oyuncu” unvanlarının sahibi oldu.

OYUN TARZI VE ÖNEMİ

Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Adis Lagumdzija, yüksek skorer kimliği, güçlü hücumları ve kritik anlarda aldığı sorumlulukla tanınır. Hem İtalya’daki performansı hem de Türkiye milli takımındaki katkısıyla Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilmektedir.

Galatasaray’dan başlayan yolculuğunu Arkas Spor ve ardından Avrupa’nın dev kulüplerine taşıyan Adis Lagumdzija, kazandığı madalyalar ve bireysel ödüllerle Türk voleybol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Milli takım ve kulüp kariyerindeki başarıları, onun yalnızca bugünün değil, geleceğin de en önemli voleybol yıldızlarından biri olduğunu kanıtlamaktadır.