Adıyaman Belediye Başkanı kim? Adıyaman Belediye Başkanı hangi partiden? (2025 Güncel)

31 Mart 2024 seçimlerinin en sürpriz yerlerinden birisi Adıyaman oldu ve Adıyaman Belediye Başkanı kim sorusu sık sık merak ediliyor. Adıyaman Belediye Başkanı, partisi ve 31 Mart 2025 yerel seçim sonucu detayları şöyle:

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI KİM VE HANGİ PARTİDEN?

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'dir. 19 Ocak 1976 tarihinde Adıyaman'da doğan Tutdere, 2018 ve 2023 Milletvekili seçimlerinde CHP'den milletvekili olarak seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde ise Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı oldu.

31 MART 2024 ADIYAMAN SEÇİM SONUCU

31 Mart 2024 yerel seçimlerde CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere, oyların yüzde 49,74'ünü alarak Adıyaman Belediye Başkanı oldu. AKP'nin adayı Ziya Polat, oyların 27,42'sini alarak ikinci, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Nazif Atalay, yüzde 13,74'le üçüncü sırada kaldı.