Adıyaman Belediyesi'nde başkanvekili seçildi: AKP ve YRP'li üyeler CHP'nin adayına oy verdi

Abdurrahman Tutdere'nin İBB'ye yönelik operasyon kapsamında görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde Adıyaman Belediyesi Başkanvekili Ufuk Bayır oldu.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Tutdere, operasyonların ardından çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi kararıyla bırakıldı; ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

"Ev hapsi"nde olan Tutdere'nin yerine başkanvekilinin belirlenmesi için bugün Adıyaman Belediye meclisinde seçim yapıldı.

Seçimin ilk turunda CHP grubunun adayı Ufuk Bayır 22 Oy aldı. AKP adayı Ekrem Çadır 9 oyda kaldı. Seçimde bir AKP'li ve bir YRP'li adayın da Bayır'a oy verdiği belirtildi.

CHP İL BAŞKANI DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, "Bugün Sayın Tuttere ev hapsindeyken Belediye Meclis grubunda seçim oldu" dedi.

Yeniden Refah Partili bir üyenin geçtiğimiz günlerde CHP'ye katıldığını ifade eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ondan sonraki bir üye de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden yani Sayın Ufuk Bayır'a oyunu verdi. İkinci Yeniden Refah Partili üye. Onun dışında da AKP'li bir belediye meclis üyesi de yine bu haksızlığa, husuzluğa dayanamadı ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ufuk Bayır'a oy verdi."