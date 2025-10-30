Adıyaman Belediyesi'nden 281 üniversite öğrencisine 2 milyon 461 bin TL nakdi destek

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin öncülüğünde hayata geçirilen eğitim destek programı kapsamında bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı göstererek üniversiteye yerleşen 281 öğrenciye, toplam 2 milyon 461 bin TL nakdi destek sağlandı.

Adıyaman Belediyesi’nin üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik nakdi desteği bu yıl da devam etti. Destekten, Adıyaman merkez ve merkeze bağlı köylerde ikamet eden ve bu yıl ilk kez üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler yararlandı. Öğrencilerin başarı sıralamalarına göre belirlenen tutarlar, doğrudan kendi banka hesaplarına yatırıldı.

Başarı sıralamasına göre belirlenen destek tutarları, şöyle:

-Birinci Grup: İlk 10 bin sıralamasında yer alanlara 13 bin TL

-İkinci Grup: 10.001 – 20.000 sıralamasında yer alanlara 9 bin TL

-Üçüncü Grup: 20.001 – 30.000 sıralamasında yer alanlara 7 bin TL

-Dördüncü Grup: 30.001 – 50.000 sıralamasında yer alanlara 5 bin TL

Tutdere ise desteğe ilişkin şunları söyledi:

“Eğitime yatırım, adıyaman’ın geleceğine yatırımdır”

“Gençlerimiz bizim en büyük umudumuz. Onların emek vererek kazandıkları bu başarıların karşılığında belediye olarak yanlarında olmak istedik. Eğitime yapılan her destek, aslında şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bugün verdiğimiz destekler, yarın Adıyaman’ın ve Türkiye’nin meyvesini toplayacağı en değerli yatırımlardır. Üniversite yolculuğuna başlayan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”