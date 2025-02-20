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Adıyaman'da 122 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

Adıyaman'da dün gece saatlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Besni, Gerger ve Gölbaşı'nda 12, Çelikhan'da 13, Kahta'da 4, Sincik'te 16 köy ile ilçelere bağlı 77 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Güncel
  • 20.02.2025 10:04
  • Giriş: 20.02.2025 10:04
  • Güncelleme: 20.02.2025 10:06
Kaynak: AA
Adıyaman'da 122 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Fotoğraf: AA

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 122 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun yağış nedeniyle kent merkezi, Besni, Gerger ve Gölbaşı'nda 12, Çelikhan'da 13, Kahta'da 4, Sincik'te 16 köy ile ilçelere bağlı 77 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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