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Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğunun kendini astığı iddia edildi

Adıyaman'da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun kendini asarak hayatını son verdiği iddia edildi. Çocuğu düğünden eve dönen yakınları buldu.

Güncel
  • 14.07.2024 23:20
  • Giriş: 14.07.2024 23:20
  • Güncelleme: 14.07.2024 23:23
Kaynak: iHA
Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğunun kendini astığı iddia edildi
FOTOĞRAF: İHA

Adıyaman'da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun kendini asarak hayatını son verdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre; Cumhuriyet Mahallesi 25103 Sokak'ta ikamet eden B.T. (14), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini astı.

Düğünden eve gelen yakınları çocuğu asılı halde görünce durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, çocuğunu cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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