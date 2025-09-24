Adıyaman'da 2 ayrı kazada 7 kişi yaralandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İlk Kaza akşam saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. .M.D., idaresindeki 02 BG 872 plakalı beton mikseri, aynı istikamette seyir halinde olan M.B. yönetimindeki 34 GR 3012 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüste bulunan M.D., M.Y., C.P., ve M.Y., yaralandı. İkinci kaza ise Ücgöz köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 EE 496 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan M.A., E.A. ve N.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera Mustafa ÖNDOĞAN - ADIYAMAN-DHA