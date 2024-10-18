Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, saat 13.43'te Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 6.25 kilometre olarak ölçüldü.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin bilgi verdi.
Buna göre, saat 13.43'te merkez üssü Gölbaşı olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Depremin derinliği 6.25 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 18, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih:2024-10-18
Saat:13:43:12 TSİ
Enlem:37.80056 N
Boylam:37.81 E
Derinlik:6.25 km
Detay:https://t.co/4qAZM61tvy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi