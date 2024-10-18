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Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, saat 13.43'te Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 6.25 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 18.10.2024 14:08
  • Giriş: 18.10.2024 14:08
  • Güncelleme: 18.10.2024 14:08
Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, saat 13.43'te merkez üssü Gölbaşı olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 6.25 kilometre olarak ölçüldü.

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