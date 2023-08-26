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Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.38'de meydana gelen depremin derinliği 10.88 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 26.08.2023 10:57
  • Giriş: 26.08.2023 10:57
  • Güncelleme: 26.08.2023 11:01
Kaynak: Haber Merkezi
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Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.

Afed ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, Sincik ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem odu.

AFAD'a göre deprem, saat 10:34'de olan deprem, yerin 10.88 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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