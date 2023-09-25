Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin Sincik ilçesinde gerçekleştiğini duyurdu.
10.95 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin meydana gelme saati ise 16:04 olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 25, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-09-25
Saat:16:04:59 TSİ
Enlem:38.121 N
Boylam:38.518 E
Derinlik:10.95 km
Detay:https://t.co/J7oGdEM6Mt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi