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Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 25.09.2023 16:24
  • Giriş: 25.09.2023 16:24
  • Güncelleme: 25.09.2023 16:30
Kaynak: Haber Merkezi
Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

AFAD, depremin Sincik ilçesinde gerçekleştiğini duyurdu.

10.95 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin meydana gelme saati ise 16:04 olarak açıklandı.  

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