Güncel
  • 15.09.2025 11:09
  • Giriş: 15.09.2025 11:09
  • Güncelleme: 15.09.2025 11:11
Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 10:39'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11.12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

