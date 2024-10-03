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Adıyaman'da 38 suç kaydı bulunan şahıs, adresinde yakalandı

Adıyaman'da, 38 suç kaydı bulunan ve 25 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan F.S. isimli şahıs, adresinde yakalandı. Şahıs, adliyeye sevk edilirken konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

Güncel
  • 03.10.2024 13:13
  • Giriş: 03.10.2024 13:13
  • Güncelleme: 03.10.2024 13:13
Kaynak: İHA
Adıyaman'da 38 suç kaydı bulunan şahıs, adresinde yakalandı
Fotoğraf: İHA

Adıyaman’da, 38 suç kaydı bulunan ve hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 38 suç kaydı bulunan ve hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.S. (29), yakalandı.

Karapınar Mahallesi’ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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