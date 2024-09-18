Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın açıklamasına göre, Adıyaman'da saat 03:22'de merkez üssü Çelikhan olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:22'de merkez üssü Çelikhan olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7.0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 18, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2024-09-18
Saat:03:22:23 TSİ
Enlem:38.07028 N
Boylam:38.35417 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/5sNHge6qDp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi