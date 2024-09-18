Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:22'de merkez üssü Çelikhan olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7.0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.