Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıklamasına göre, Adıyaman'da saat 03:22'de merkez üssü Çelikhan olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Güncel
  • 18.09.2024 06:14
  • Giriş: 18.09.2024 06:14
  • Güncelleme: 18.09.2024 06:16
Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:22'de merkez üssü Çelikhan olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7.0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BirGün'e Abone Ol