Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 13.47'de yaşanan sarsıntının büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

Güncel 06.06.2024 13:55 Giriş: 06.06.2024 13:55

Güncelleme: 06.06.2024 14:41 Kaynak: Haber Merkezi

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