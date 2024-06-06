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Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 13.47'de yaşanan sarsıntının büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

Güncel
  • 06.06.2024 13:55
  • Giriş: 06.06.2024 13:55
  • Güncelleme: 06.06.2024 14:41
Kaynak: Haber Merkezi
Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığına göre, saat 13.47'de meydana gelen deprem derinliği 11.24 kilometre olarak kaydedildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, depremin kent merkezinde de hissedildiğini söyledi.

Varol, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

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