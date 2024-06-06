Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 13.47'de yaşanan sarsıntının büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığına göre, saat 13.47'de meydana gelen deprem derinliği 11.24 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 6, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2024-06-06
Saat:13:47:49 TSİ
Enlem:38.08833 N
Boylam:38.33583 E
Derinlik:11.24 km
Detay:https://t.co/A1OcyViOmO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, depremin kent merkezinde de hissedildiğini söyledi.
Varol, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız sürüyor.” dedi.