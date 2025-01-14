Adıyaman'da 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız 11 gündür kayıp

Adıyaman'da 11 gündür kayıp olan Nuriye Parmaksız'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı ilçesinde kendisinden 11 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki Parmaksız'ın bulunması için AFAD, jandarma ve vatandaşların katılımıyla arama yapılıyor.

En son ilçeye bağlı Ozan köyünde güvenlik kameraları tarafından yolda yürürken kaydedilen Parmaksız'ı arama çalışmaları Göksu Irmağı bölgesinde yoğunlaştırıldı.

​​​​​​​Nuriye Parmaksız, 4 Ocak'ta, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden ayrılıp bir daha dönmemiş, ekiplerce arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.