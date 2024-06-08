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Adıyaman'da 650 kilo tüberkülozlu et tespit edildi

Adıyaman'da 3 kasap dükkanında tüberkülozlu olduğu tespit edilen 650 kilogram et katı atık alanında imha edildi.

Güncel
  • 08.06.2024 09:42
  • Giriş: 08.06.2024 09:42
  • Güncelleme: 08.06.2024 09:46
Kaynak: AA
Adıyaman'da 650 kilo tüberkülozlu et tespit edildi
Fotoğraf: AA

Adıyaman'da tüberkülozlu olduğu belirlenen 650 kilogram et imha edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bazı kasaplarda tüberkülozlu et satıldığı ihbarı aldı.

Ekipler, belirlenen 3 kasaptan aldıkları numuneleri Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi.

Yapılan incelemede etlerin tüberkülozlu olduğu belirlendi.

Toplanan 650 kilogram et, katı atık alanında imha edildi.

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