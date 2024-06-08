Adıyaman'da 650 kilo tüberkülozlu et tespit edildi
Adıyaman'da 3 kasap dükkanında tüberkülozlu olduğu tespit edilen 650 kilogram et katı atık alanında imha edildi.
Kaynak: AA
Adıyaman'da tüberkülozlu olduğu belirlenen 650 kilogram et imha edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bazı kasaplarda tüberkülozlu et satıldığı ihbarı aldı.
Ekipler, belirlenen 3 kasaptan aldıkları numuneleri Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi.
Yapılan incelemede etlerin tüberkülozlu olduğu belirlendi.
Toplanan 650 kilogram et, katı atık alanında imha edildi.