Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Adıyaman'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaralıları taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık görevlisi 8 kişi yaralandı.

H.B.Ç. idaresindeki 02 AFH 579 plakalı ambulans, Uzunköy yakınlarında sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 ACR 656 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ambulanstaki 3 sağlık görevlisi, bıçakla yaralanan 2 kişi ve 1 refakatçi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adıyaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

