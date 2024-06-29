Adıyaman'da anız yangını: 2 bin dönüm arazi zarar gördü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle yaşanan anız yangınında 2 bin dönümlük arazi zarar gördü.

Güncel 29.06.2024 13:55 Giriş: 29.06.2024 13:55

Güncelleme: 29.06.2024 13:59 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA