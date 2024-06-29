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Adıyaman'da anız yangını: 2 bin dönüm arazi zarar gördü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle yaşanan anız yangınında 2 bin dönümlük arazi zarar gördü.

Güncel
  • 29.06.2024 13:55
  • Giriş: 29.06.2024 13:55
  • Güncelleme: 29.06.2024 13:59
Kaynak: DHA
Adıyaman'da anız yangını: 2 bin dönüm arazi zarar gördü
Fotoğraf: DHA

Adıyman'ın Besni ilçesinde çıkan anız yangınında 2 bin dönüm tarım alanı zarar gördü.

Konuklu köyünde hasadı yapılmış tarlada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anız yangınını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme çalışması başlattı.

Rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangın, vatandaşların da destek verdiği ekiplerin uzun süren müdahalesiyle söndürüldü.

2 bin dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

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