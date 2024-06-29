Adıyaman'da anız yangını

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan anız yangınında 2 bin dönüm tarım alanı zarar gördü.

Konuklu köyünde hasadı yapılmış tarlada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Anız yangınını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme çalışması başlattı.

Rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangın, vatandaşların da destek verdiği ekiplerin uzun süren müdahalesiyle söndürüldü. 2 bin dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenini araştırılıyor.