Adıyaman'da antik su yolu tünelinde kazı çalışmaları başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Arsemia Ören Yeri yakınlarında bulunan su yolu tünelinde kazı çalışmaları başladı.

Müze Müdürlüğü ekipleri, Kocahisar köyü sınırlarında yer alan antik kentin batısındaki kayada güvenlik ve su yolu olarak kullanıldığı değerlendirilen tünel buldu.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Arsemia Antik Kenti'nin batı kısmında yer alan su tünelinde yaptıkları kazılar neticesinde 25 basamaklı merdiven ortaya çıkarıldığını söyledi.

Kazı çalışmalarının sürdüğünü belirten Alkan, şu bilgili verdi:

"Bu 25 basamakta ise tünel daralarak 20 metre daha tespit edildi. Bu kazılar sonucunda ise Nymphaios Çayı'na (Eski Kahta Çayı) ulaşmayı düşünmekteyiz. Antik dönemde güvenlik nedeniyle Eski Kahta Kalesi’yle Arsemia Antik Kent arasında bir yer altı su tüneli olduğundan Alman Yüksek Mühendis Fihrt Apple bahseder. Büyük ihtimalle burada yapacağımız kazılar neticesinde ilk yer altı su tüneline ulaşacağımızı düşünüyoruz."