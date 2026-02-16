Giriş / Abone Ol
Adıyaman'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi ağır yaralandı

Adıyaman'da bir inşaatta çalışan 2 işçi iskele üzerinde çalışma yaptıkları sırada dengelerini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan işçilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çalışma Yaşamı
  • 16.02.2026 13:16
  • Giriş: 16.02.2026 13:16
  • Güncelleme: 16.02.2026 13:19
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Adıyaman'da yapımı süren bir binada asansör boşluğuna düşen 2 inşaat işçisi ağır yaralandı.

Turgut Reis Mahallesi'nde inşaatı devam eden 4 katlı binanın birinci katında çalışan yabancı uyruklu iki işçi, iddiaya göre iskele üzerinde çalışma yaptıkları sırada dengelerini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı işçiler, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

