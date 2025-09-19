Adıyaman'da bekçi çalıştığı inşaatta ölü bulundu

Adıyaman'da bir kişi, bekçi olarak çalıştığı inşaatta ölü bulundu.

Sümerevler Mahallesi'nde inşaatta bekçi olarak çalışan 57 yaşındaki Ökçün Tekle, inşaat çalışanları tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tekle'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, savcılığın ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.