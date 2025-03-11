Adıyaman'da bir belde kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman'da bir belde kuduz nedeniyle karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, bir kişinin sahiplendiği köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine beldede 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Belde girişine "Kuduz risk bölgesi" tabelası asıldı.

Köseceli beldesinde yaşayan Zahittin Orhan gazetecilere yaptığı açıklamada, bir vatandaşın köpeğinin saldırgan hareketler sergilemesi üzerine yapılan incelemede kuduz tespit edildiğini aktardı.

Orhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin beldedeki tüm hayvanlara kuduz aşısı yaptığını belirtti.