Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adıyaman'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 14.01.2025 14:03
  • Giriş: 14.01.2025 14:03
  • Güncelleme: 14.01.2025 14:03
Kaynak: AA
Adıyaman'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı

Adıyaman'da cinayetten 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alitaşı Mahallesi'nde hakkında "yakalama kararı" bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.C.Y'yi yakaladı.

D.C.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

BirGün'e Abone Ol