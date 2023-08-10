Adıyaman'da bir kadın evli olduğu erkek tarafından katledildi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 27 Temmuz tarihinde 61 yaşındaki eşi Ayla O. isimli kadın evli olduğu 65 yaşındaki Şıho O. isimli erkek tarafından kafasına baltayla vurularak katledildi. Olayın ardından ormanlık alanda saklanan Şıho O, yakalanarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Adıyaman’da tartıştığı eşi Şıho O. tarafından kafasına balta ile vurulan Ayla O. hayatını kaybetti.
Besni ilçesi Geçitli köyünde, 27 Temmuz tarihinde 65 yaşındaki Şıho O. isimli şahıs 61 yaşındaki eşi Ayla O. ile tartıştı. Tartışma sonrasında Şıho O. isimli şahıs evde bulunan balta ile eşinin kafasına vurarak yaraladı.
Olayın ardından sağlık ekipleri yaralı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesinin ardından kadın hayatını kaybetti. Şıho O. ise olay sonrası kaçtı.
Şıho O, Jandarma ekipleri tarafından Hacıhalil köyü ormanlık alan içerisinde bulunan kayalık bölgede saklandığı esnada yakalandı.
Şıho O. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.