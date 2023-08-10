Adıyaman'da bir kadın evli olduğu erkek tarafından katledildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 27 Temmuz tarihinde 61 yaşındaki eşi Ayla O. isimli kadın evli olduğu 65 yaşındaki Şıho O. isimli erkek tarafından kafasına baltayla vurularak katledildi. Olayın ardından ormanlık alanda saklanan Şıho O, yakalanarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kadın 10.08.2023 14:04 Giriş: 10.08.2023 14:04

Güncelleme: 10.08.2023 14:17 Kaynak: İHA

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