Adıyaman'da cami inşaatında göçük: Enkaz altında kalan 6 kişi kurtarıldı, 1 kişinin durumu ağır
Adıyaman’ın Hasankendi köyünde yapımı süren caminin kubbesine beton döküldüğü sırada kalıpların ayrılması sonucu göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 6 kişi ekipler tarafından kurtarıldı, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA
Adıyaman'da yapımı süren camide beton döküldüğü sırada oluşan göçükte kalan 6 kişi kurtarıldı.
Merkeze bağlı Hasankendi köyünde yapımı süren caminin kubbesinin betonunun döküldüğü sırada, beton kalıplarının birbirinden ayrılması sonucu göçük oluştu.
İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Göçük altından çıkarılan 6 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kişilerden birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
AFAD Şube Müdürü Abdurrahman Bilgiç, ihbarı aldıktan kısa sürede ekiplerin olay yerine sevk edildiğini, kurtarılan kişilerin ise sağlık ekiplerine teslim edildiklerini belirtti.