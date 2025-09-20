Giriş / Abone Ol
Adıyaman'da çaya giren genç boğuldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde serinlemek için girdiği çayda bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Su Gözü Mahallesi'ndeki Su Gözü Mesire Alanı'nda serinlemek için giren çaya giren 26 yaşındaki Kemal Yedikardeş'in boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı arama sonucu çayda Yedikardeş'in cesedine ulaştı.

Yedikardeş'in cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

