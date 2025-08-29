Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Giriş / Abone Ol
  • 29.08.2025 13:03
Kaynak: AA
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Gazi Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriye uyruklu Kamil Numan (23) aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Numan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

